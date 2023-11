'Come un supereroe' per la Giornata mondiale del prematuro

Si chiama 'Come un supereroe' lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Giovanni Badellino, papà di due bimbi prematuri, insieme alla Compagnia da lui diretta, il Piccolo Teatro Instabile.

E' dedicato ai piccoli nati pretermine e va in scena, questa sera alle ore 20 - per la Giornata Mondiale della Prematurità - nell'ambito dell'evento organizzato al Teatro Giulia di Barolo dall'Associazione Piccoli Passi Onlus, presieduta dal professore Claudio Fabris, che sostiene la Neonatologia dell'Università di Torino.

Alle ore 18 è in programma una conferenza che affronta il tema del contatto in una prospettiva ampia, multidisciplinare e lungo una linea temporale che abbraccia la nascita (il contatto pelle a pelle nel parto cesareo), il ricovero in Terapia intensiva neonatale (il ruolo dei genitori nel contenimento del dolore) e il periodo post-dimissione (il progetto Home Care).





