Cgil e Uil in piazza a Torino contro la manovra, 'alte adesioni'

Migliaia di persone manifestano in piazza Castello a Torino nella giornata dello sciopero generale contro la manovra indetto da Cgil e Uil. Altre manifestazioni si svolgono ad Alessandria, Cuneo e Novara.

Lo sciopero è di otto ore nel pubblico impiego, nella scuola e nella sanità, di 4 ore nei trasporti per evitare le sanzioni.

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha adottato un'ordinanza urgente volta ad assicurare la funzionalità delle linee urbane interessate dallo svolgimento delle Atp Finals al Pala Alpitour.

Secondo i primi dati sindacali le adesioni sono alte in tutti i settori: 70% nel trasporto urbano torinese, 40% nella rete ferroviaria, 60% nelle Autostrade, 100% nei servizi non emergenziali della sanità, 50% tra i lavoratori Amazon, 70% tra quelli della Fedex. Molte scuole sono chiuse. Il comizio conclusivo in in piazza Castello - dopo gli interventi di rappresentanti Cgil e Uil della scuola, del terzo settore, del Comune di Torino, delle mense scolastiche,. dell'Amiat, delle Poste - sarà del segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese.



