I vigili del fuoco sono intervenuti la scorso sera, poco dopo le 19, a Giaveno, nel Torinese, per spegnere un incendio scoppiato, per cause ancora da accertare, in una legnaia di via Avigliana.

Sul posto è andata una squadra dei pompieri di Grugliasco, con i volontari di Giaveno e di Rivalta e il supporto dell'autobotte di Borgone.



