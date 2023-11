Torino, nuove telecamere per agevolare il trasporto pubblico

Torino potenzia la rete di telecamere per un maggiore controllo sulle aree pedonali, sulla Ztl e sulle corsie preferenziali dei mezzi pubblici per rendere più fluida la circolazione dei mezzi. La Giunta comunale ha approvato oggi una modifica al progetto del dicembre 2020 per la realizzazione di nuovi impianti di rilevazione del traffico.

Il progetto, che consentirà anche la sostituzione di parte degli impianti della Ztl centrale con altri tecnologicamente più avanzati, prevede nuovi varchi. Le aree interessate sono Monte dei Cappuccini, le zone pedonali della Crocetta e via Vibò, le vie Fiano, Corio, Musinè, San Rocchetto, Rocciamelone e le corsie riservate agli incroci dei corsi Vittorio e Re Umberto in direzione di piazza Rivoli, tra i corsi Vittorio e Cairoli in direzione centro, tra il ponte Sommeiller e via Sacchi, in via Vanchiglia Artisti e lungo il tracciato delle due linee Bus Rapid Transport 2 e 5 previste dal nuovo piano di trasporto.

"Rendere il trasporto pubblico più efficiente e attrattivo - dice l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta - vuol dire anche agevolare e velocizzare il percorso di autobus e tram.

L'installazione di telecamere nei tratti più critici della viabilità concorrerà, insieme alla priorità semaforica riservata ai mezzi pubblici, ad aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico, che spesso viene rallentato dall'uso improprio che le auto private fanno delle corsie preferenziali, riducendo così i tempi di attesa e consentendo un servizio più puntuale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA