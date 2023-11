Sciopero: ordinanza Prefetto garantisce trasporto per Atp finals

Il Prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, in occasione dello sciopero dei trasporti di domani, 17 novembre, ha emesso un'ordinanza per permettere la circolazione di alcune linee di mezzi pubblici in una città, che, con le Atp Finals al pala Alpitour, è piena di turisti e appassionati di tennis.

Il provvedimento, adottato dopo l'incontro di stamane in Prefettura, al quale hanno partecipato rappresentanti del Comune di Torino, di Gtt e dell'organizzazione sindacale, mira ad assicurare, dalle 15 di domani fino al termine del servizio, la funzionalità delle linee di trasporto urbano 4, 10, 17 e 17B, e della metropolitana, fino all'1.30. Gtt, indica la Prefettura, "è incaricata di individuare i servizi e l'organico necessario, facendo ricorso prioritariamente al personale in servizio".

"L''ordinanza contingibile e urgente - è stato spiegato con una nota - vuole assicurare la funzionalità delle linee urbane interessate dallo svolgimento delle Atp Finals al Pala Alpitour, che movimentano nel territorio cittadino circa 30.000 persone, fra spettatori e visitatori del 'Fun Village'.

L'ordinanza - si legge ancora nella nota - si è resa necessario in quanto, alla luce delle stime effettuate dalla azienda di trasporto, l'iniziativa sindacale avrebbe potuto interferire non solo con il rafforzamento del servizio predisposto da Gtt per la circostanza, ma anche con l'ordinario servizio di trasporto pubblico utile al raggiungimento del Pala Alpitour, favorendo così la formazione di importanti fenomeni di assembramento nel centro cittadino o nell'area del Pala Alpitour, con conseguenti possibili problematiche di ordine pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA