Questore Torino, corteo studenti lontano da obiettivi sensibili

"Pur garantendo il diritto di manifestare liberamente", il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha prescritto che il corteo studentesco, in programma per domani mattina nel capoluogo piemontese, "transiti lungo un percorso prestabilito volto a evitare obiettivi sensibili e piazze dove sono già in programma altre manifestazioni, al fine di evitare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Lo rende noto la Questura di Torino. A quanto si apprende gli studenti hanno già presentato regolare richiesta per il corteo con tanto di percorso.



