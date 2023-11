Nuoto: due piemontesi per gli Europei in vasca corta

È stata pubblicata la lista degli azzurri che prenderanno parte al Campionato europeo in vasca corta di Otopeni: nella lista dei 32 atleti spiccano i nomi di Alessandro Miressi (Gs Fiamme Oro/Cuneo Torino) e Sara Curtis (Cs Roero).

A evidenziarlo è la Fin (Federazione italiana nuoto) del Piemonte e Valle d'Aosta, la quale in una nota ricorda che la ventiduesima edizione del campionato si disputerà tra i blocchi della città rumena a partire dal 5 dicembre per concludersi il 10.



