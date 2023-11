Giornata mondiale prematuro, catena umana al Sant'Anna di Torino

Una catena umana di genitori, operatori dell'ospedale Sant'Anna di Torino, parenti e cittadini, vestiti di viola (colore simbolo della prematurità) abbraccerà simbolicamente domani alle 15 il perimetro attorno all'ospedale, in occasione della 15/a Giornata mondiale della Prematurità. Sono circa 27.000 all'anno in Italia e circa 1.800 in Piemonte, viene ricordato dall'ospedale, i neonati prematuri, nati prima delle 37 settimane di gravidanza: di questi, circa 4.000 (circa 200 in Piemonte) sono quelli nati molto pretermine, prima delle 32 settimane (dati CedAp 2022).

La campagna scelta a livello internazionale è "Gesti semplici, grandi risultati. Contatto immediato pelle a pelle ovunque, per ogni neonato". In questa occasione, l'ospedale Sant'Anna della Città della salute di Torino ha organizzato due iniziative che ruotano intorno al tema del contatto. Alle 13.30 si svolgerà un collegamento online con tutte le Neonatologie / Terapie intensive neonatali di Piemonte e Valle d'Aosta: per ogni reparto, in una staffetta ideale, una coppia di genitori condividerà il proprio sentire sul contatto pelle a pelle con il proprio neonato (Kangaroo care). Alle 15 si creerà la catena umana e un drone filmerà l'intero evento.

La sopravvivenza, ma soprattutto la salute, lo sviluppo neuro-evolutivo e la qualità di vita futura di questi neonati, in particolare di quelli più fragili ed immaturi, ricorda l'ospedale, "sono migliorate progressivamente negli ultimi anni.

È oggi ampiamente riconosciuto il ruolo, in questo straordinario miglioramento, dell'impiego di tecnologie sempre più sofisticate e meno invasive, ma anche quello del coinvolgimento attivo delle famiglie, che diventano loro stesse strumento di cura". Uno dei trattamenti più potenti che un neonato può ricevere, evidenzia la Efcni - European Foundation for the Care of Newborn Infants, "è il contatto pelle a pelle con un genitore e per questo ogni bambino ha il diritto di beneficiare sempre della vicinanza dei genitori. Il Kc (Kangaroo Care), contatto pelle a pelle continuo e prolungato, sottolinea la Efcni, produce effetti documentati".





