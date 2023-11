Giornata Mondiale Motorismo Storico dedicata a disabilità

Giovedì 16 novembre 2023 si celebra la settima Giornata Mondiale del Motorismo Storico, dal titolo "La disabilità nel motorismo storico": la presentazione ufficiale è avvenuta in occasione di una delle fiere di settore più importanti a livello mondiale, Auto e Moto d'Epoca, che nell'edizione 2023 si è svolta a Bologna. Dal 2018 l'Automobile Club Novara ha aderito alla GMMS, istituita nel 2017, dedicata al patrimonio culturale accumulato nello sviluppo dei trasporti a motore, nella produzione di motoveicoli, autoveicoli, aeroplani e motoscafi.

Testimonial della settima edizione sarà Emilio Lacchio, esponente del collezionismo automobilistico, che ha unito la sua disabilità con la passione per le auto d'interesse storico: è il motorismo storico che vince la disabilità. Ci sarà poi la testimonianza di Angelo Colombo, paraplegico che ha donato il suo corpo per la ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale: da quell'esperimento è nata una storia d'amore con una FIAT 600 del 13 giugno del 1955, appartenuta al chirurgo Giorgio Brunelli che lo aveva operato. L'AC Novara sarà presente a Castel d'Ario per partecipare alla cerimonia ufficiale e al successivo convegno.

"La sempre più diffusa passione del motorismo storico vale molto di più dei pur preziosi veicoli da collezione, che nelle aste più recenti hanno battuto le più elevate quotazioni. L'ACI e l'ACI Storico hanno patrocinato anche l'edizione 2023 della Giornata Mondiale del Motorismo Storico per riaffermarne le finalità etiche prevalenti rispetto a quelle materialistiche, le motivazioni affettive rispetto alle speculazioni economiche", ha commentato il direttore dell'Automobile Club Novara, Paolo Pinto. Le persone disabili, ha aggiunto, "spesso traggono la spinta psicologica per superare le barriere fisiche proprio dalla passione motoristica, e incontrano continuamente la solidarietà delle associazioni motoristiche, sempre più spesso propense a contribuire alla causa attraverso raccolte benefiche per la ricerca scientifica, le cure mediche e le assistenze alle persone disabili".



