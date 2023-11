Festival di scrittura da 0 a 6 anni. 'Mi fai una storia?'

Nasce a Settimo, alla Biblioteca Archimede, alle porte di Torino, città di importanti case editrici e del Salone del Libro, un festival di scrittura, lettura e ascolto per bambini piccolissimi, dagli 0 ai 6 anni.

Si intitola 'Mi fai una storia'? e la prima edizione si terrà sarà il e 2 e 3 dicembre.

Un festival gratuito e organizzato all'interno del progetto 'Lo scrittore, il libro, il lettore" della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis), dall'associazione I'l bambino naturale' in partnership con la casa editrice Il leone verde in collaborazione con Biblioteca civica multimediale Archimede, Fondazione Ecm, Nati per Leggere Piemonte e associazione Palaver, con il patrocinio della Città di Settimo Torinese.

Il titolo si ispira a un libro di Elisa Mazzoli, edito Il leone verde, casa editrice torinese con a catalogo più di 300 titoli su maternità, prima infanzia, saggi sul metodo Montessori e volumi su spiritualità e cucina.

In due giorni, il festival prevede 27 appuntamenti tra incontri, letture, laboratori per famiglie e bambini (che, per necessità con scrittori ed esperti provenienti da tutta Italia, e conferenze pensate per genitori e insegnanti, educatori, nonni, per approfondire meglio il grande mondo della lettura con i propri figli e tutta una serie di aspetti a essa collegati.

"Il festival è rivolto in prima istanza a famiglie e operatori della prima infanzia e sarà incentrato soprattutto sulla lettura ad alta voce e condivisa, in quanto gesto di cura, di vicinanza e di relazione che va incoraggiato e praticato sin dalla più tenera età", dichiara Anita Molino dell'associazione Il bambino naturale, direttrice artistica della manifestazione.





