Cammino di Oropa, a piedi o in bicicletta lo scelgono in 4mila

Un pernottamento medio di 3,5 notti, 91 beni culturali coinvolti, un aumento considerevole delle iniziative e delle visite guidate, con una particolare attenzione alle persone con disabilità o con esigenze specifiche, sono solo alcuni dei risultati positivi dell'ampliamento dell'offerta del Cammino di Oropa, realizzato nell'ultimo anno grazie al contributo di Compagnia di San Paolo.

"I due itinerari del Cammino (quello della Serra, da Santhià ad Oropa e quello Canavesano che collega Oropa al Sacro Monte di Belmonte a Valperga) e gli itinerari ciclabili sono stati percorsi da oltre 4.000 persone da inizio 2023, a cui vanno aggiunte un migliaio di persone che hanno apprezzato eventi culturali studiati per valorizzare la forte valenza spirituale e naturalistica dei luoghi scelti, come i Sacri Monti e i Santuari. I dati fanno rilevare un aumento dei viandanti del 30% rispetto al 2022 - commentano i partner del progetto -. Dati estremamente positivi che dimostrano il miglioramento dell'offerta, con un indotto sempre più importante per un territorio vasto che sta costruendo una sua identità sempre più forte".

"Il Cammino di Oropa è nato undici anni fa come progetto per la divulgazione del turismo slow dedicato soprattutto a chi non ha mai affrontato un viaggio a piedi - commentano gli amministratori delegati del Santuario, Giancarlo Macchetto e don Stefano Vaudano - e da allora l'itinerario viene percorso da un numero di viandanti in costante crescita. Nel 2023 si conferma il primo cammino del Piemonte e uno dei più apprezzati in Italia, un'occasione per far conoscere sempre più il Santuario di Oropa e gli altri luoghi dello spirito coinvolti a un pubblico nuovo".



