Alla Casa del Teatro, 'Scritto sul mio corpo'

Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il 23 e il 25 novembre vanno in scena, rispettivamente, uno spettacolo dedicato ad una 'coreografia' condivisa' tra danzatori e pubblico, di Raphael Bianco, 'Scritto sul mio corpo' e 'Pasolinacci e Pasolini', di e con Marco Martinelli, con musiche di Daniel Roccato.

Il primo è uno spettacolo che nasce da una sperimentazione, realizzata durante le restrizioni e il distanziamento sociale degli anni della pandemia, che ha visto interagire danzatori, spettatori e coreografo nella creazione di una coreografia sviluppata grazie all'interazione tra creazione coreutica e commenti ed esperienze del pubblico. Con colonna sonora originale firmata dai BowLand, band di origine iraniana che unisce elementi di musica elettronica e trip hop, finalisti dell'edizione 2018 di X-Factor.

In 'Pasolinacci e Pasolini' Marco Martinelli e Ermanna Montanari raccontano il 'loro' Pasolini, maestro di riferimento fin dall'adolescenza. Lo spettacolo è la narrazione di come la sua poesia e il suo cinema abbiano illuminato il teatro dei due artisti partendo dal poemetto 'Una disperata vitalità'. Lo spettacolo è parte del progetto 'Luci sulle Albe' organizzato dal Dams-Dipartimento di Studi Umanistici e dal Museo del Cinema.



