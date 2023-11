Al Regio di Torino a rischio la prima de La Rondine per sciopero

La Fondazione Teatro Regio di Torino "al momento non è in grado di garantire il regolare svolgimento della prima rappresentazione de La rondine, prevista venerdì 17 novembre alle 20, a causa di uno sciopero proclamato ieri sera dalla Fials-Cisal per il rinnovo del contratto di lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche". È quanto si legge sul sito del Teatro Regio.

"I possessori di biglietto o di tagliando di abbonamento, indipendentemente dalla modalità di acquisto utilizzata - spiega la Fondazione - possono già recarsi in biglietteria e richiedere, gratuitamente, lo spostamento su un'altra data de La rondine di Giacomo Puccini. Ulteriori informazioni verranno rese note appena possibile".



