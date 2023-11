A Torino buon trend della ristorazione, ma manca il personale

La ristorazione torinese "sta tornando ai livelli pre Covid, anche grazie ai tanti eventi che portano in città visitatori e turisti, ma rischia di frenare il trend positivo per la mancanza di personale qualificato".

Secondo un'indagine di Fipe-Confcommercio il 60% degli imprenditori lamenta, infatti, grosse difficoltà nel reperimento di personale. Nel trimestre in corso mancano all'appello oltre 150mila addetti a livello nazionale, 12 mila in Piemonte, prioritariamente per quanto riguarda il personale di sala.

"Chi lavora in sala e al banco è la prima interfaccia tra il locale e il cliente. - sottolinea Vincenzo Nasi, presidente di Ascom Epat - Sosteniamo da sempre la necessità di una formazione più aderente alle reali necessità del sistema".

Secondo lo studio Fipe, la ristorazione continua a essere fortemente attrattiva per l'imprenditoria femminile, le imprese guidate da donne sono il 21,4% e anche per gli under 35.

"Lavorare nella ristorazione - evidenzia Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - è un mestiere duro, che richiede sacrifici e grande serietà ma significa, per contro, avere sempre opportunità di impiego e di successo. Negli ultimi anni i bistrattati 'cuochi' sono diventati 'chef', spesso anche star, grazie, soprattutto, ad una forte spinta di consapevolezza del proprio ruolo. Dietro queste figure ci sono percorsi formativi e professionali lunghi, importanti. Così deve essere anche per i camerieri, i baristi e il personale di sala".





