Torino, Cairo "voglio qualcosa d'importante per i tifosi"

Un Torino sempre più in alto in classifica. Questo l'obiettivo del suo presidente, Urbano Cairo, a margine di un suo intervento al Festival orientamenti in corso a Genova dove ha parlato di sogni incontrando gli studenti.

"Non ti voglio dire dei sogni perché poi se no quando uno dice una cosa immediatamente viene inchiodato alle sue responsabilità, però certamente quest'anno l'obiettivo è quello di fare meglio rispetto allo scorso anno. Noi abbiamo, durante la mia presidenza, ottenuto al massimo due settimi posti e giocato in Europa League arrivando agli ottavi. Mi rendo conto che per i tifosi del Toro che hanno avuto il grande Torino o anche soltanto il Torino degli anni '70 che era un bel Toro con Pulici, Graziani, Claudio Sala, Zaccarelli vogliono di più giustamente e io cercherò di fare il possibile sapendo che questo è un mondo diverso rispetto a quello che era. Però non creiamoci alibi: cerchiamo di fare qualcosa di importante per i tifosi".

Un'avventura, quella di Cairo al Torino, che dura ormai da 18 anni. Una scelta "di famiglia" quella di uno dei più importanti editori italiani.

"E' stata una cosa bellissima realizzare e riuscire a diventare presidente del Torino. È stato un grande sogno per me.

Perché avevo i miei genitori, mia mamma e mio papà, che erano grandi tifosi del Toro e quindi, in qualche modo, diventando presidente ho realizzato anche un sogno che avevano loro: di riprendere e di far ritornare questa squadra, non dico ai vecchi fasti, perché il Toro ha avuto dei momenti veramente irraggiungibili come il grande Torino. Ma certamente è stato molto emozionante e anche se sono 18 anni che faccio il presidente ancora oggi vado a vedere la partita con grande emozione, con grande trasporto ed è una festa per me andare allo stadio".



