Tessile: Piacenza 1733 acquisisce la Filatura Cardata Lanefil

Piacenza 1733, storica azienda specializzata nella creazione di tessuti e abbigliamento di altissima qualità, con sede a Pollone (Biella) ha acquisito il 100% di Filatura Cardata Lanefil Srl, società biellese specializzata nella filatura cardata di fibre nobili, già fornitore di lungo corso del Gruppo.

La nuova unità produttiva, fondata a Tollegno (Biella) nel 1975 dalla Famiglia Messin Pietrobelli e specializzata nella filatura cardata di fibre pregiate come cashmere, vicuña e lana, andrà a rafforzare la produzione sia per la divisione tessile che per quella Ready-to-Wear.

La nuova acquisizione avviene ad un anno da quella di Lanificio F.lli Cerruti e d di Arte Tessile Snc, di Busto Arsizio (Varese), specializzata in disegni per tessuti jacquard e raschel, e a tre anni da quella di Lanificio Piemontese.

L'acquisizione, "nata in accordo con la Famiglia Messin Pietrobelli, che continuerà ad essere presente in azienda, ci permette di verticalizzare ulteriormente il Gruppo Piacenza 1733 nella filiera tessile, rendendolo ancora più veloce e reattivo all'interno del mercato", afferma Vasily Piacenza, co-amministratore Delegato.

Gli addetto di Filatura Cardata Lanefil manterranno il posto di lavoro passando alla Piacenza 1733.



