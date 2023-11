Sinner da favola alle Atp Finals, battuto Djokovic

Alle Atp Finals di Torino Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match molto equilibrato e durato oltre tre ore. Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Per il talento azzurro sarà comunque decisiva la sfida con il danese Holger Rune di giovedì prossimo per il passaggio alle semifinali.

"Non esiste un posto più bello per battere il numero 1 al mondo. - il commento a caldo di Sinner- sono riuscito a giocare i punti più importanti nel modo migliore. Ho avuto un po' di tensione quando ho perso il secondo set, ma con voi abbiamo vinto insieme. E' stata una partita molto tattica, ho cercato di giocare il terzo set un po' meglio, soprattutto nei momenti importanti. E' stata una montagna russa ma alla fine sono riuscito a uscirne più alto di lui".



