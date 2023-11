'New Abilities', il teatro pensato per le persone con disabilità

La stagione di Fertili Terreni Teatro prosegue, sotto il tema 'Intelligenza Naturale', proponendo due spettacoli che rientrano nel progetto New Abilities, "un percorso di formazione, coprogettazione, sperimentazione e diffusione promosso con l'intento di elaborare dei modelli di fruizione e produzione dello spettacolo dal vivo che favoriscano l'accesso di persone con disabilità", non solo per quanto riguarda gli spettacoli, ma anche tutto ciò che viene prima, dall'ideazione allo sviluppo.

Il progetto, che coinvolge anche Fondazione Santagata, Uici Torino e al.di.qua.artist, è sostenuto dal Ministero della Cultura nell'ambito dei Progetti Speciali FUS 2023. A San Pietro in Vincoli, dal 16 e il 18 novembre, va in scena Letizia Forever di Rosario Palazzolo, dove la replica del 18 novembre sarà accessibile anche per i non vedenti. Seguirà al Teatro Bellarte, il 19 novembre, Je Vous Aime - una performance per gli udenti di Diana Anselmo. La sera dello spettacolo sarà presente un interprete LIS per l'accoglienza del pubblico non udente.

Il 20 novembre, alle ore 18.30, Off Topic ospiterà l'incontro Silenzio in sala, a ingresso libero, nel quale si parlerà dell'accessibilità a teatro con diversi protagonisti del mondo teatrale.



