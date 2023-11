Natale solidale, nasce la Christmas Box Fuga di Sapori

Un'idea regalo buona e solidale per Natale. E' la 'Christmas Box Fuga di Sapori', nata dalla formazione che Sonia Peronaci, imprenditrice digitale, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice, ha di recente, tenuto ai detenuti del laboratorio di pasticceria del carcere di San Michele (Alessandria). Nella speciale scatola il nuovo libro di ricette 'Gli In(dispensa)bili' e 4 pacchi da 200 grammi di biscottini cucinati dagli 'chef' reclusi.

Questa proposta solidale sostiene la Cooperativa Idee in Fuga, che favorisce e incrementa la formazione professionale e gli inserimenti lavorativi di detenuti ed ex.

"Ogni Christmas Box acquistata - si sottolinea in un comunicato - rappresenta un contributo concreto per offrire un Natale solidale a coloro che, in carcere, si stanno impegnando attivamente per guadagnarsi una seconda possibilità". E' disponibile, fino a esaurimento, su fugadisapori.it e nel Bistrò di Alessandria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA