Migranti impegnati come volontari, firmata convenzione ad Asti

É stata sottoscritta oggi in Prefettura ad Asti la "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato, nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti nel Comune di Castello di Annone". Alla presenza del Prefetto Claudio Ventrice, il sindaco del Comune di Castello di Annone e i delegati di Codeal e dell'Associazione di promozione sociale Impò hanno siglato un accordo che mira a "costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti sono accolti, anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante".

L'accordo prevede che il Comune di Castello di Annone individui, in sinergia con Codeal e Impò, i servizi di volontariato che potranno essere svolti dai migranti, formalizzando una proposta di attività.

Il prefetto Ventrice ha sottolineato l'importanza di un accordo che "apporta un duplice vantaggio, tanto alla comunità ospitante, che beneficia di una serie di attività rese a titolo gratuito e volontario, quanto agli stessi migranti, che nelle more della definizione della loro richiesta di protezione internazionale vengono più agevolmente inseriti nel contesto sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA