Iveco con i Metallica nel tour europeo, 'It's electric'

Iveco affiancherà il gruppo rock Metallica durante la tappa europea del loro M72 World Tour da maggio a luglio 2024: veicoli elettrici e a gas naturale accompagneranno la band nelle varie destinazioni, mentre i minibus elettrici e a gas naturali serviranno come navette durante i concerti. La partnership è stata annunciata dall'amministratore delegato di Iveco Group, Gerrit Marx, durante la presentazione dei nuovi prodotti a marchio Iveco a Barcellona davanti a più di 1.200 clienti, rivenditori, partner e media internazionali, nell'evento "Be the Change". La canzone "It's Electric" eseguita da Metallica è stata scelta come colonna sonora del lancio della nuova gamma Iveco.

Iveco contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 del tour, e diverse altre iniziative saranno attuate sulla base dei valori della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale abbracciati sia dal marchio sia della band.

L'unica data in Italia della band metal sarà mercoledì 29 maggio a Milano all'Ippodromo Snai La Maura. L'M72 Tour è partito nell'aprile di quest'anno da Amsterdam in occasione della pubblicazione del loro undicesimo album '72 Season'.





