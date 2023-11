Fuggono ad un posto di blocco a Novara, avevano 16 kg di hashish

Scappano all'alt della Polizia di Stato nei pressi del casello autostradale dell'A4 di "Novara Est", e si danno alla fuga in automobile a tutta velocità, cercando di speronare la vettura della Squadra Mobile messasi all'inseguimento ma vengono bloccati da un'altra pattuglia intervenuta in aiuto e vengono bloccati e arrestati.

E' accaduto ieri. La perquisizione del veicolo ha permesso agli Agenti di scoprire che uno dei due fuggitivi era 'armato' di uno sfollagente in metallo del tipo 'spagnolo', del quale è vietato sia il porto che l'uso e anche il motivo della fuga: una borsa contenente 16 kg di hashish. I due fuggitivi, di nazionalità italiana, uno di 45 anni residente in provincia di Vibo Valentia e l'altro di 33 anni residente in provincia di Varese, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale inoltre uno dei due, anche per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.



