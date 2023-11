Da marzo 2024 nuovo volo Torino-Comiso

A partire dal prossimo 21 marzo, grazie alla compagnia low-cost Volotea, sarà disponibile il nuovo collegamento Torino-Comiso, con un'offerta complessiva di più di 16.000 posti e 94 voli. Il nuovo collegamento avrà frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.

Con questa nuova rotta - si lgge in una nota - Volotea amplia la sua proposta a Torino e prevede per il 2024 collegamenti verso 8 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso - novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e 1 all'estero (Parigi Orly), rafforzando così la sua presenza presso lo scalo piemontese.

"Siamo molto felici di aggiungere una nuova destinazione a Torino e ci auguriamo che la nuova rotta per Comiso possa incrementare ulteriormente i flussi da e per il capoluogo piemontese, sostenendo il tessuto economico locale grazie all'indotto generato - afferma Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Tutti i viaggiatori torinesi potranno già pianificare la loro estate e raggiungere le acque cristalline del sud della Sicilia attraverso il comodo scalo di Comiso. Allo stesso modo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno visitare con facilità Torino, città ricca d'arte e di musei". "Siamo soddisfatti che Volotea annunci il nuovo volo per Comiso - commenta Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport -. La destinazione Comiso viene raggiunta per la prima volta da Torino, permettendo di visitare comodamente la Sicilia sud-orientale e facilitando l'arrivo in Piemonte di chi viaggia per motivi di turismo e lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA