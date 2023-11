Cena benefica per ospedale Asti, raccolti 30mila euro

Sono stati raccolti oltre 30mila euro dalla serata organizzata al Foro Boario di Nizza Monferrato (Asti) dalla Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio per alimentare la raccolta fondi a favore dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti. La somma - messa insieme grazie alla generosità di 200 persone - verrà destinata all'acquisto di nuove attrezzature per i reparti di Oculistica e Ginecologia.

L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Nizza Monferrato, ha visto all'opera il ristorante San Marco di Canelli e l'Osteria La Signora in Rosso di Nizza Monferrato.

"L'obiettivo più impegnativo che confidiamo di raggiungere entro fine anno - dice Renato Goria, presidente della Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio - è l'acquisto di un fluoroangiografo, strumento fondamentale per la diagnosi e la gestione terapeutica di un gran numero di patologie della retina".

Al momento l'ospedale è sprovvisto del macchinario e i pazienti sono costretti a eseguire l'esame in strutture fuori provincia.



