Campagna contro gioco d'azzardo patologico, coinvolti in 680mila

La Regione Piemonte ricorda il suo impegno nella lotta al gioco d'azzardo patologico con la campagna 'Perdere tutto non è un bel gioco', avviata in marzo e destinata a prolungarsi per tutto il 2024. Finora ha coinvolto oltre 680 mila cittadini, con 170 eventi sul territorio e oltre 14 milioni di impression sui social media.

La campagna è capillare, fatta di incontri con il coinvolgimento di Comuni, farmacie, medici di medicina generale, e anche di 520 sale gioco e 2.546 punti della rete dove si trovano Video lottery e scommesse. E ancora, incontri nei mercati rionali e nelle sagre, partecipazioni a eventi di massa come Collisioni, Sonic Park Stupinigi, Attraverso Festival e in questi giorni anche le Nitto Atp Finals a Torino.

La campagna è comunicata sui principali media - stampa, tv, radio, web - e sui canali social. Si avvale anche di un sito dedicato: https://www.noneunbelgioco.it/.

L'obiettivo è quello di informare i cittadini e stimolare la presa di coscienza dei giocatori e delle loro famiglie, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico da parte delle strutture specialistiche di diagnosi e cura.

Tra i prossimi appuntamenti, tutti in mercati rionali, il 25 novembre Alba, il 2 dicembre Asti, il 3 Arona, il 14 dicembre la Fiera del Bue Grasso a Carrù, il 15 Bra, il 21 i mercatini di Natale a Torino, e il 29 Ivrea.



