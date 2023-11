Asta di 'pezzi' sportivi al Museo del Cinema per sostenere Irccs

In occasione delle Atp Finals e per sostenere 'Istituto di Candiolo-Irccs, il Comune di Torino e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro hanno organizzato al Museo Nazionale del Cinema, il Brunch 'Torino It's a match', con un'asta benefica che ha messo in palio, fra l'altro, alcuni memorabilia sportivi. In tutto sono stati battuti da Sant'Agostino Aste 17 pezzi che hanno permesso di raccogliere, insieme alla vendita di alcuni biglietti per le Atp, 12 mila euro, destinati a sostenere il lavoro di medici e ricercatori dell'Istituto di Candiolo-Irccs.

All'asta le racchette da tennis firmate da Jannik Sinner, uno dei protagonisti delle Atp Finals, e da Lorenzo Sonego, l'ultima maglia da gioco autografata di Chiellini, la fascia da 'capitano' autografata da Gianluigi Buffon, la mazza da golf del più forte giocatore italiano di tutti i tempi Edoardo Molinari (con la firma), la maglia rosa autografata da Primož Roglič, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia Erano presenti, tra gli alltri, il presidente della Fondazione, Allegra Agnelli, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, l'assessore allo Sport, Mimmo Carretta, il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo. Fra il pubblico campioni dello sport come Claudio Marchisio e personaggi del mondo dello spettacolo come l'attrice torinese, Valeria Solarino, e il regista Marco Ponti. Tra i pezzi all'asta anche Toh, l'iconica statua dello scultore Nicola Russo che si ispira ai toret di Torino e diventata ambasciatrice della Fondazione.



