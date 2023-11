All'asta la Caserma Mameli di Casale Monferrato

Avrà luogo il giorno 13 dicembre l'asta pubblica bandita dalla Città di Casale Monferrato per l'alienazione della Ex Caserma 'Mameli'. Con un prezzo di base d'asta fissato in 841.000 euro in un unico lotto che comprende l'edificio conosciuto come 'Maddalena Nuov'" in via Cavour, con una superficie totale di 4.352 metri quadrati, e l'ex deposito-scuderie, di 727 metri quadrati, situato in Viale Piave.

Il termine per la presentazione delle offerte, al fine di poter partecipare all'asta, è il 12 dicembre . Alle 10 del 13 dicembre, presso il Palazzo Civico si procederà all'apertura dei plichi e, dopo la verifica della documentazione ricevuta, si procederà all'esame delle offerte economiche e, infine, all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più alta a partire dalla base d'asta.

Tutta la documentazione e la modulistica, oltre alla versione integrale del bando, sono presenti sul portale istituzionale della Città di Casale Monferrato.



