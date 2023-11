A Torino 350mila ore di formazione per i dipendenti comunali

Supporto psicologico, gestione del conflitto, rafforzamento delle competenze linguistiche e della leadership. Sono alcune delle tematiche al centro dei progetti di formazione che la Città di Torino promuoverà nei prossimi due anni per i suoi 7.300 dipendenti, per un totale di 350mila ore.

Tre i percorsi formativi al via nei prossimi giorni, a cominciare da 'Diamoci una mano', servizio di ascolto per un supporto rispetto a disagi e difficoltà vissuti nel contesto lavorativo. Un secondo progetto, dedicato in particolare a personale di vigilanza e front office e che coinvolgerà circa 2 mila dipendenti, punta invece al rafforzamento delle competenze linguistiche inglesi, attraverso una piattaforma e-learning.

Infine c'è un programma rivolto ai dirigenti per il rafforzamento della leadership e la formazione in tema di project management. "Come amministrazione - spiega la vicesindaca Michela Favaro - puntiamo molto su progetti di formazione continua che permettano non soltanto di accrescere delle competenze utili al proprio lavoro, ma anche fornire strumenti utili nel rapporto con il cittadino e con i colleghi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA