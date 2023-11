Vandalismo alla mostra CloveChard ai giardini Sambuy a Torino

Tutte le quindici opere della mostra CloveChard al giardino Sambuy, che si concluderà domani sera, posizionate su altrettante panchine, "sono state vandalizzate, altre mutilate, altre ancora espiantate del cuore". Lo comunica in una nota il Caus, Centro arti umoristiche e satiriche.

"Tutti gli scultori, malgrado le azioni di teppismo - viene riferito - si dichiarano soddisfatti di avere fatto da parafulmine con le loro sculture polimateriche sul tema degli homeless, salvando da botte e insulti i veri clochard in carne e ossa stanziali in piazza Carlo Felice". Una scultura di Mirco Andreis ha il cuore tagliato via. "Ma altre opere hanno subito amputazioni di mani, piedi e teste. Chi viola l'arte con gratuita barbarie, non potrà mai avere rispetto per l'essere umano. Magnifiche sono state le visite di classi coi loro insegnanti che hanno contribuito a sensibilizzare i loro allievi sulla tematica degli invisibili. L'iniziativa ha contribuito a mobilitare numerose persone che hanno donato ad alcune associazioni del terzo settore, abiti, coperte e offerte per i senzatetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA