Universiadi: Torino 2025 saranno le prime senza barriere

Torino sarà la prima Universiade senza barriere. La prossima edizione dei Giochi mondiali universitari invernali della Fisu, che si terrà dal 13 al 23 gennaio 2025, vedrà infatti i migliori studenti-atleti paralimpici protagonisti sulle nevi del Piemonte in un evento nel segno dell'inclusività e della sostenibilità sociale. Lo ha annunciato oggi, dopo la delibera del Consiglio direttivo del Comitato organizzatore di Torino 2025, il presidente del Comitato, Alessandro Ciro Sciretti durante il talk a Casa Tennis nell'ambito degli eventi collaterali alle Nitto Atp Finals.

"Torino 2025 sarà l'Universiade di tutti e per tutti, aperta per la prima volta agli atleti paralimpici - sottolinea Sciretti -. A Torino, dunque, un'altra prima volta dopo l'invenzione delle Universiadi nel 1959, sulla spinta dell'intenzione del nostro territorio di innovare nell'insegna della sostenibilità sociale". "Questa è una giornata storica - dice in un messaggio il direttore dei Giochi invernali della Fisu, Milan Augustin - per tutto il movimento dello sport universitario che aggiunge un'altra opportunità importante, la partecipazione anche di paratleti con disabilità visive, o delle categorie Sitting e Standing nello sci alpino e nello sci di fondo. Era molto importante partire con questa nuova pagina - conclude -, che speriamo di allargare in termini di discipline e di numeri".

Per il presidente del Comitato d'onore di Torino 2025 e assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, "una conquista fondamentale che permette di ribadire ancora una volta che lo sport è sinonimo di unione e condivisione". "Ci abbiamo lavorato tanto - conclude il vicepresidente vicario di Torino 2025, Riccardo D'Elicio - e lo sport universitario torinese ha vinto ancora". Testimonial dell'iniziativa il campione paralimpico Alessandro Daldoss.



