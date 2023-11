Torino torna a ballare in piazza per le Atp Finals

Dopo il successo dell'edizione del 19-22 ottobre, BallaTorino Social Dance torna nel centro città con 'Torino it's a Match - Eventi diffusi della città per Atp Finals'.Il 18 novembre, dalle 15 alle 17 i tratti di via Roma compresi tra Piazza Castello e via Principe Amedeo, vedranno le esibizioni danzanti e musicali di alcune tra le 45 scuole e associazioni che hanno aderito al progetto di Fondazione Contrada Torino Onlus.

Si potrà ballare al ritmo pizzicato degli strumenti acustici della Paranza del Geco, tra le più rinomate compagnie artistiche italiane che valorizza le tradizioni popolari musicali e coreutiche del Sud della Penisola. Con Carma Dance Studio, accademia di danza multidisciplinare a Torino da 25 anni, l'atmosfera sarà quella degli anni '50 e '60, tra swing e rock.

Sempre in via Roma si passerà alle atmosfere delle danze tradizionali greche con l'Associazione Piemonte Grecia Santorre di Santarosa.

BallaTorino Social Dance ha lo scopo di rilanciare il ballo come strumento sociale, di relazione, condivisione e comunità con l'ausilio delle scuole e delle associazioni di ballo del territorio torinese, oltre che di diverse componenti della filiera artistica, associativa, professionale, socio assistenziale operanti sul territorio. Il progetto è patrocinato dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Camera di commercio di Torino e Iren.



