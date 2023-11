'Quei piemontesi sul Titanic' al Teatro Alfieri di Carignano

Otre 11 mesi di lavoro compreso il recupero della documentazione storica e la scrittura della sceneggiatura, 100 e più pagine di copione, 50 serate di prove, 46 attori sul palco e 80 costumi realizzati ad hoc, brani musicali composti appositamente per l'opera, collaborazione con esperti e storici. Sono alcuni degli elementi che raccontano lo spettacolo 'Quei piemontesi sul Titanic', scritto da Pierluca Costa e allestito dalla compagnia teatrale Filodrammatica Fricchieri (Fric Filo2), in scena in prima assoluta al Teatro Alfieri di Carignano (Torino) dal 15 dicembre.

Per il suo valore storico e culturale, lo spettacolo, che apre la stagione teatrale della struttura, ha ottenuto il patrocinio dalla città di Carignano e dal consiglio della Regione Piemonte.

L'attesa piece narra la storia vera di alcuni camerieri piemontesi ingaggiati dal direttore del ristorante 'A la carte' Luigi Gatti. Le scene si aprono raccontando la mattina del 6 aprile 1912, al molo 44 a Southampton, dove si sta preparando la partenza del secolo, quella della Royal Mail Ship Titanic, di proprietà della compagnia navale White Star Line. La storica nave partirà quattro giorni dopo, il 10 aprile con a bordo 2.223 persone tra cui 30 camerieri italiani, 15 dei quali piemontesi.

In due ore di spettacolo si raccontano quattro giorni di storie, aneddoti, amori, litigi, redenzioni, piccole diatribe.

Tutto l'accaduto raccontabile, tra ricostruzioni storiche e momenti di finzione drammaturgica, fino alle 23:40 del 14 aprile 1912, quando il Titanic urtò contro un iceberg condannando a morte 1.518 persone, e tra queste anche i 15 camerieri piemontesi. E con loro altri 27 italiani davanti allo sguardo attonito e impotente del capitano Edward John Jr. Smith.

Repliche fino al 14 gennaio.



