Ci sarà anche Giorgio Bartolucci, chef stellato di Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) tra i dieci protagonisti di 'Degustando', la serata organizzata alla Centrale della Nuvola Lavazza di Torino all'insegna dello street food gastronomico, in programma domani, in concomitanza con le Nitto Atp Finals di tennis.

Bartolucci, in rappresentanza delle eccellenze dell'Ossola, porterà il 'Risotto Z' con zucca, zola e zenzero.



