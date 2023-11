Non solo Medea, festival di drammaturgia al femminile

Torna, per il terzo anno 'Non solo Medea', unico festival sulla scena torinese dedicato alle drammaturgie femminili e oltre. Claim dell'edizione di quest'anno è 'You can't stop the beat'.

"Nell'ambito dello spettacolo dal vivo - spiegano le promotrici - si rende tuttora necessario un concreto riconoscimento delle professioniste, ancora poco rappresentate, nonostante le diffuse manifestazioni di dissenso all'attuale situazione nei teatri italiani. 'Non solo Medea' si pone quindi ancora una vota l'obiettivo di valorizzare la creatività delle autrici, registe, attrici e performers del circuito teatrale indipendente, in un'ottica di superamento delle solite rappresentazioni del femminile".

"Il nostro festival - ha detto oggi la direttrice artistica Eliza Albicenti, presentando il festival in una delle sue sedi, il Circolo Maurice Glbtq di Torino - vuole essere uno spazio di rappresentazione delle molteplici identità creative che si muovono nell'ambito delle arti performative, un luogo di confronto per una riflessione culturale e sociale"..

L'iniziativa si articola in tre serate, dal 24 al 26 novembre, intorno alla giornata internazionale contro la violenza di genere del 25. In programma 'οίκια» di Teatracorè; 'sulo e femmene chiagneno sang' di Scaramucce; 'Il treno dei desideri' di Roberta Belforte e Alessia Olivetti, ospitati a Lo Scatolino Teatro, oltre a due atti performativi diffusi sullo spazio pubblico del territorio pubblico, a cura del collettivo Catcalls of Turin, un talk con Serena Mazzini alla Casa del Quartiere Cecchi Point, ed un workshop di teatroterapia sulle identità fluide condotto da Elisa Albicenti



Riproduzione riservata © Copyright ANSA