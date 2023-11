Milano-Cortina: in settimana consegna dello studio su bob Cesana

Istituzioni locali e Fondazione XX Marzo sono al lavoro per consegnare entro questa settimana, come concordato la settimana scorsa, lo studio progettuale per l'utilizzo della pista di bob di Cesana Torinese per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il pre-dossier era stato inviato al governo il 23 ottobre e in seguito la società che si occupa delle infrastrutture per i Giochi, la Simico, aveva chiesto alla Fondazione alcune integrazioni e chiarimenti, con perizie e dati che si stanno raccogliendo.

La consegna del dossier è prevista nell'arco della settimana e su questo la Simico dovrà dare la sua valutazione tecnica.





