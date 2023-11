Memissima 2023 premia i migliori meme sulle pagine italiane

Memissima 2023, il festival nazionale ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory, dedicato ai meme in programma a Torino dal 23 al 26 novembre alla Scuola Holden e a Off Topic, premierà anche quest'anno il personaggio più memato d'Italia dell'anno. L'anno scorso era stato Luigi Di Mai.

Protagonisti del festival i memers delle più importanti pagine italiane a partire da Sapore di Male, Hipster Democratici, Filosofia Coatta, a Inchiestagram, Aqtr, Booksandmemes, Memi Borghesi e tanti altri.

Novità di quest'anno 'Meme per gli acquisti', l'incubatore sul memevertising realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Torino e Una - Aziende della Comunicazione Unite che il 24 e il 25 porta in città alcuni dei più imortanti consulenti della comunicazione italiani come Alessandro Scali Direttore Creativo di Tembo Riccardo Pirrone Ceo e Digital Strategist di KirWeb e mente della comunicazione di Taffo, Camilla Macchia Social Media Creator di Rianair Italia, Altra novità la collaborazione con il mondo del teatro performativo contemporaneo con il Live A/V "Iconoclusters, a cura di Cubo Teatro e 'Teatropostaggio', un esperimento fra teatro e performance digitale Spiega Max Magaldi, direttore di Memissima: "I meme sono il mezzo di comunicazione più potente del contemporaneo perché nessuno pensa che in effetti lo siano. Memissima nasce proprio per riflettere su questo paradosso, per creare massa critica aggregando persone che producono, consumano, condividono e studiano queste immagini che tutti vediamo centinaia di volte al giorno e che influenzano il nostro mondo".



