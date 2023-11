Incendio per ceneri della stufa ancora calde, villetta inagibile

Proseguite anche nella mattinata di oggi le operazioni di spegnimento, smassamento e bonifica dell'incendio divampato, nella tarda serata di ieri, in una villetta a un piano di via Boidi 108 nel sobborgo alessandrino di Cantalupo. Impegnate squadre di vigili del fuoco del comando cittadino e dei Volontari di Valenza. Sul posto anche le Volanti della Polizia. Come ricostruito in una nota diffusa dalla Questura, padre, madre, e 2 bambini (di 13 e 8 anni) sono stati messi in sicurezza; l'anziano nonno, in forte stato di agitazione, affidato ai sanitari per le cure del caso.

Le fiamme sarebbero partite dalle ceneri di una stufa a pellet depositate ancora vive in un secchio di plastica del garage.

Locali inagibili, famiglia ospitata da parenti.



