Inaugurato al Valentino il nuovo Villino Caprifoglio

Dopo un anno di lavoro di riqualifica è stato restituito alla città il Villino Caprifoglio, un edificio risalente all'Ottocento che si trova al Parco del Valentino di Torino. Una nuova vita per l'immobile, grazie all'opera di restauro costata circa 400mila euro e realizzata dalla onlus 1 Caffè, dopo che aveva vinto il bando della Circoscrizione 8. Questa mattina il taglio del nastro in quella che sarà la sede di Campo Base, il progetto di consulenza per gli enti del terzo settore di 1 Caffè. Presenti all'inaugurazione il sindaco Stefano Lo Russo e l'attore Luca Argentero, vicepresidente della onlus. "Questo è il primo tassello di riqualifica della città a partire dell'area del Valentino" ha sottolineato il primo cittadino.

"Chiunque passerà da qua ora vedrà uno spazio nello riqualificato. Sarà uno spazio in cui tutti i progetti fisici e territoriale prenderanno luogo, ha affermato Argentero. Sui tre piani del Villino, bene di notevole rilevanza per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino, si troveranno sale riunioni e una piccola biblioteca sociale. "Oggi è una giornata speciale per 1 Caffè: inaugurare Campo Base in un luogo così iconico per la nostra città segna una svolta fondamentale per la nostra associazione", ha detto Beniamino Savio, presidente di 1 Caffè Onlus. "Quando la solidarietà incontra la riqualificazione urbana l'obiettivo di fare il bene della comunità è centrato due volte. L'esempio del Villino Caprifoglio, un gioiello architettonico restituito alla città per ospitare un centro polivalente a servizio del volontariato, rappresenta pienamente il dna di Torino e del Piemonte", hanno evidenziato in una nota congiunta Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, e gli assessori alle Attività produttive e al welfare, Andrea Tronzano e Maurizio Marrone.



