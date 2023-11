'Hai guardato la mia ragazza', lo picchiano e rubano il telefono

Due arresti e cinque denunce: è questo il bilancio dei controlli dei giorni scorsi dei carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino contro le baby gang e il consumo di droga. Due ragazzi di 18 e di 19 anni sono finiti in manette per rapina aggravata e sono stati denunciati per ricettazione. Il 19enne era già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale. I ragazzi sono stati fermati in corso Vittorio Emanuele II angolo via San Massimo, poco dopo che era stata segnalata una rapina ai Murazzi, ai danni di un giovane di 20 anni. "Hai guardato la mia ragazza", così gli hanno detto i due sospettati prima di colpirlo con calci e pugni e rubargli il cellulare.

Nel corso del controllo, i due hanno tentato di disfarsi di due iPhone successivamente recuperati. Uno dei telefoni è stato riconosciuto dal ragazzo rapinato ai Murazzi, mentre l'altro, è risultato rubato quella stessa sera in via Calandra a un'altra vittima di un furto avvenuto precedentemente al fermo del 18enne e del 19enne. I due sono sospettati di avere commesso altri furti.

I carabinieri hanno anche controllato 45 auto e hanno segnalato alla prefettura cinque persone, tra i 20 e i 36 anni, per il possesso e l'uso di droghe. Sequestrate decine di dosi di hashish, marijuana e cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA