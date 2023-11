Gypsy Academy porta Broadway e West End Londra a Torino

A un mese dalla partenza dei corsi, parte la stagione di spettacoli della Gypsy Academy di Torino, da 20 anni tra le più importanti accademie del panorama nazionale, nata come proseguimento della storica Accademia torinese Laboratorio Teatrale di Arte Drammatica di Carla Pescarmona del 1962, con formazione Actor Studio di New York.

Per le masterclass sono in arrivo artisti provenienti da Broadway, a New York, e dal West End di Londra.

La stagione 2023-24 prenderà il via quest'anno con il concerto Gospel del 3 dicembre al Teatro San Barnaba a Torino.

Seguono, il 18 dicembre 'On Broadway Greatest Hits', regia Neva Belli, al Teatro Superga, e il 21 gennaio 'On Broadway Disney" regia Neva Belli, al Teatro San Barnaba.

Seguirà il 10 marzo al Teatro Juvarra di Torino 'The Producers', lo show firmato da Claudio Insegno (tra i più grandi registi di musical in Italia da 'Kinky Boots', la 'Famiglia Addams', 'Haiespray', 'Jersey Boys').

Tra le novità di quest'anno ci sono gli incontri didattici ma anche aperti al pubblico del Broadway & West end Gypsy Project, con alcuni giganti del mondo del musical di Broadway e di Londra come Vinny Coyle (protagonista de 'The Phantom of the Opera' nel ruolo di Raoul) e Gregory Haney (capoballetto di Broadway del musical 'Hamilton'), Sophie Camble performer di diversi musical Disney a Londra. Accompagnano i ragazzi nel triennio accademico composto da 38 discipline insegnanti e visiting professor di fama nazionale e internazionale. La Gypsy Academy, al termine del triennio di studi, accompagna al lavoro i suoi studenti favorendo il loro inserimento nel mondo dello spettacolo.





