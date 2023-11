Fabermeeting 2023, dedicato alla creatività digitale

La creatività digitale come risposta alle nuove sfide sociali, culturali e imprenditoriali: tavole rotonde, workshop e seminari tematici per far incontrare giovani creativi digitali e aziende di diversi settori. Sono i contenuti di Fabermeeting, la due giorni di incontri che si svolge a Torino su temi quali il machine learning, il web 2.0, la smart mobility, la blockchain, il crowdfunding, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e il gaming. Dalla sua nascita, nel 2008, oltre 1,000 giovani hanno partecipato alla fase di concorso, per un totale di 470 i progetti presentati e circa 150 premiati, con più di 200 imprese partner e 106 speaker coinvolti.

L'edizione 2023, la sesta, curata anche quest'anno da Carlo Boccazzi Varotto e realizzata da Weco con il contributo di Compagnia di San Paolo e di Camera di commercio di Torino, promossa nell'ambito di Torino Social Impact e con il patrocinio della Città di Torino, si terrà il17 e 18 novembre negli spazi di Toolbox e conterà sulla partecipazione di 50 giovani under35 provenienti da tutta Italia selezionati - dopo la call chiusasi lo scorso luglio - da oltre 60 tra aziende ed enti partner.

"Questa edizione è stata grandemente voluta dalle imprese del territorio che si sono messe a disposizione dei più giovani nei workshop e nei tavoli di lavoro per discutere di temi importanti. C'è un mondo che ha voglia di spazi di confronto che il Fabermeeting riesce ad offrire", dichiara Carlo Boccazzi Varotto, curatore del Fabermeeting Dopo alcuni momenti a porte chiuse dedicati ai 50 giovani selezionati (per loro 16 workshop, 6 tavoli di lavoro e 6 talk), il Fabermeeting si aprirà al pubblico per tutto il resto del programma, tra cui: la presentazione dei lavori vincitori, lo speech di Matteo Rostagno, torinese che vive da anni a Londra ed è uno dei più importanti direttori creativi di XR - Extended Realities.



