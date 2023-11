Citzen Rosi-Storia di un regista scomodo, podcast su InTo Cinema

Dopo il successo della mostra 'Le mani sulla verità. 100 anni di Francesco Rosi nel 2022 alla Mole Antonelliana dedicata all'opera del regista in occasione dei cento anni dalla nascita, il Museo del Cinema presenta il suo primo podcast originale, 'Citzen Rosi-Storia di un regista scomodo'.

Supportato del Ministero delle politiche giovanili, prodotto da Genio Media e scritto da Camilla Maino e Silvia Baldetti, a partire dal 15 novembre, giorno del 101/o compleanno di Rosi, il podcast sarà disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme audio e su InTO Cinema, il portale on-line delle attività del Museo del Cinema.

Composto di 6 puntate da 30 minuti ciascuna, il podcast espande i contenuti della mostra, curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo, e dall'attrice Carolina Rosi, figlia del regista. "Con questo podcast vogliamo rendere omaggio al grande ruolo che Francesco Rosi ha avuto nella storia del cinema", sottolinea il presidente del Museo, Enzo Ghigo.

"Questo podcast, mi rende felice perché attraverso questo mezzo che riesce a raggiungere le nuove generazioni, viene narrata la storia umana ed artistica di Francesco Rosi - racconta Carolina Rosi, attrice e figlia del regista -. Mio padre credeva nei ragazzi e nella capacità di un film di poterli supportare nella conoscenza dell'arte e della storia del Paese".

"Abbiamo voluto rispondere all'esigenza di transmedialità nella comunicazione di oggi - dichiara Daniela Minuti, co-founder di Genio Media -. Il podcast è il mezzo ideale per approfondire e coinvolgere il pubblico in modo più verticale rispetto ai social media".



