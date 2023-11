Al Tff 16 Millimetri alla Rivoluzione, con Luciana Castellina

Cos'ha significato essere comunisti e cosa può ancora significare? Cosa rimane oggi, a cinquant'anni dalla svolta della Bolognina, dell'esperienza di milioni di iscritti al Pci che hanno provato a trasformare se stessi e il mondo? Sono alcune delle domande alle quali prova a dare una sorta di risposta 16 Millimetri alla Rivoluzione di Giovanni Piperno, film che riporta alla luce le più belle pagine del cinema militante italiano, prodotto dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, in prima mondiale al 41/o Torino Film Festival il 30 novembre.

Un viaggio nel tempo, un film d'archivio per capire l'oggi, in cui il regista, Giovanni Piperno, parla al presente dialogando con Luciana Castellina, storica dirigente comunista e fondatrice del Manifesto, e tuffandosi nel mare di immagini prodotte per il Partito Comunista tra gli anni '50 e gli '80 da grandi registi italiani. Una riscoperta del fare politica, fatto di impegno, solidarietà, confronto, che riporta alla luce il cinema di quella generazione: un cinema sperimentale, dal basso, empatico, militante. Zavattini direbbe - e così dice nel film - "un cinema di tanti per tanti". Il film, da un'idea di Giovanni Piperno e Luca Ricciardi, scritto insieme a Alessandro Aniballi e montato da Paolo Petrucci, con le musiche di Valerio Vigliar, è prodotto dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico con il contributo della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la presidenza del Consiglio dei ministri e con la collaborazione di Rai Teche. Alla proiezione saranno presenti Luciana Castellina, il regista Giovanni Piperno, il presidente dell'AaMod, Vincenzo Vita e la delegazione del film.



