Al Teatro Cafè Muller il Festival Immagini dell'Interno

Tre appuntamenti sul teatro di figura faranno da spin off, al Teatro Café Müller di Torino, al 29/o Festival Internazionale del Teatro di Figura Contemporaneo 'Immagini dell'Interno', a cura dell'Associazione La Terra Galleggiante Ets, in collaborazione con il centro di produzione blucinQue/Nice, in un quadro di scambi e di innovazione dei linguaggi. Ogni spettacolo sarà preceduto da un laboratorio aperto a tutti, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alle diverse tecniche del teatro di figura, a cura di Damiano Privitera. L'appuntamento è fissato dal 15 al 17 novembre, dalle 17 alle 19 per i workshop e alle 21 per gli spettacoli.

"Nell'innovazione del teatro di figura c'è una sfida che spinge gli artisti a nuove pulsioni, tra inconscio e tecnica, tra metafora e materia, in un linguaggio teatrale d'arte antica sì, ma anche propenso a visioni transazionali", dice Damiano Privitera, direttore artistico del festival.

Il primo spettacolo in programma, domani 15 novembre, si intitola 'Pelle, studio sul pube nudo', con Alessandra Fumai, che ne cura anche la regia, Martina Auddino e Cristina Da Ponte, una riflessione sulla "cannibalizzazione del corpo femminile".

Gli altri spettacoli sono il 16 novembre 'Preludes - Anatra Morte Tulipano' di Laura Bartolomei e Damiano Privitera sull'innocenza e le paure che caratterizzano la fine della vita, e, il 17 'Quoi qu'ils disent' di Bénédicte Davin e Alain Wathieu, ispirato alla cantante di inizio 1900 Benedicte Davin.





