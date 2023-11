Un nuovo studentato da 582 camere a Torino nell'area ex Diatto

Un nuovo studentato da 582 camere, di cui circa 200 già occupate, è attivo da ottobre a Torino sull'area bonificata dell'ex stabilimento Diatto. La residenza, chiamata Studentato Stonehill, è stata progettata e realizzata per Stonehill da Cmb, con esperienze precedenti a Venezia Santa Marta e a Bologna, oltre alla leadership in ambito di edilizia ospedaliera e residenze alberghiere. Lo studentato si estende su 13mila metri quadrati di spazi residenziali distribuiti su sei piani, a cui si aggiungono i servizi (palestra, spazi studio, sky lounge, lavanderia, parcheggi) e un'ampia area esterna verde di 9.300 metri quadrati. I lavori sono stati ultimati a fine luglio.

"Il primo problema con il quale gli studenti che si trasferiscono in città diverse dalla propria devono fare i conti infatti è proprio il mercato degli affitti attualmente caratterizzato da alti costi a fronte di alloggi strutturalmente e qualitativamente scadenti - dichiara Marco Cruciani - direttore tecnico Cmb -. D'altro canto l'offerta universitaria e gli istituti privati non riescono a coprire l'attuale fabbisogno a causa del numero limitato di posti disponibili rispetto alle richieste. Motivazioni del tutto in linea con i valori di Cmb, che prosegue il percorso di crescita innovativa e sostenibile mettendo le persone e i loro bisogni al centro dell'impegno coerente con il proprio modello di business".



