Protesta mense tocca anche polizia, Fsp 'servizio da rivedere'

Dopo i genitori degli alunni delle scuole torinesi, anche da un sindacato della Polizia di Stato, il Fsp, si levano proteste per il servizio delle mense. Se ne fa portavoce il segretario generale provinciale Luca Pantanella.

"Nelle caserme di via Veglia e Corso Valdocco la situazione è da mesi fuori controllo, nonostante le segnalazioni in tal senso inoltrate all'Amministrazione e direttamente anche al Signor Questore".

Al centro della polemica una delle società che gestiscono le mense scolastiche. "Ogni giorno sono più di 500 gli agenti che siedono a pranzo e cena nelle nostre strutture, per un volume complessivo di oltre 12.000 pasti mensili consumati. La mensa è un servizio fondamentale, specie in un momento in cui la ristorazione ha subito rincari importanti, e mangiare fuori giornalmente per lavoro diventa improponibile, soprattutto per i nuovi assunti".

La richiesta di Pantanella è "il rispetto degli accordi in termini di qualità e quantità che devono essere garantiti per l'intero orario di apertura, evitando che chi arriva per ultimo resti a bocca asciutta. E' ormai un fatto ricorrente di colleghi che a mensa si portano il 'baracchino' preparato a casa, ciò testimonia la gravità del contesto".



