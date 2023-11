Politecna (Planet Smart City) riqualificherà carcere di Torino

Politecna Europa, società di architettura e ingegneria del Gruppo Planet Smart City, ottiene la validazione e l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso carcerario Le Nuove di Torino, insieme alla capogruppo Spibs e allo studio Perillo. Il progetto, avviato in seguito a una gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prevede la riorganizzazione funzionale e la riqualificazione energetica di 10.452 metri quadrati, con un valore complessivo dei lavori di oltre 24 milioni di euro.

Si tratta di uno dei 58 interventi in Italia di efficientamento degli edifici giudiziari e penitenziari finanziati con i fondi del Pnrr. L'intervento riguarda il restauro, la razionalizzazione e la riorganizzazione funzionale, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico di tre bracci e il volume delle ex officine del complesso carcerario Le Nuove che saranno destinati a ospitare gli uffici della Procura e del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Costruito tra il 1857 e il 1869 su progetto di Giuseppe Polani, il complesso Le Nuove nel corso degli anni ha assunto diverse funzioni: da struttura carceraria a Palazzo di Giustizia, fino a diventare sede del Politecnico di Torino e a ospitare anche abitazioni civili e residenze per studenti.

Politecna Europa con sede a Torino ha lavorato su diversi progetti di valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, tra cui la riqualificazione e l'efficientamento energetico e sismico dell'Accademia Navale di Livorno e il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Nino Bixio di Genova, realizzato in collaborazione con progetto Cmr, destinato a ospitare i nuovi uffici e le attività della Questura.



