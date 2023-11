Pm10 e biossido di azoto problemi 2022 dell'aria nel Torinese

L'analisi dei dati di qualità dell'aria 2022 evidenzia che nove dei dodici inquinanti per cui sono stabiliti valori di riferimento rispettano i valori limite e obiettivo su tutto il territorio metropolitano. Come negli anni precedenti, il particolato pm10 e il biossido di azoto superano i rispettivi valori limite. I dati sono nel rapporto della Città metropolitana di Torino e dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte, dal titolo "Uno sguardo all'aria 2022".

Il 2022, viene ricordato, è stato estremamente siccitoso sia come quantità di precipitazioni, sia come numero di giorni piovosi e per questo motivo ha avuto condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il pm10 quindi presenta un aumento delle concentrazioni rispetto al 2021. Le concentrazioni di biossido di azoto invece rimangono costanti, confermando il miglioramento significativo ottenuto nel 2020 e nel 2021. Un dato decisamente positivo, viene osservato, "prioritariamente imputabile al costante miglioramento del parco veicolare e alle misure di riduzione delle emissioni dei veicoli, che in ambito urbano sono la sorgente prioritaria".

"Nonostante l'influenza meteorologica - spiega Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte -, il valore limite di 40 microgrammi per metro cubo per la media annua del particolato pm10 è stato rispettato, mentre quello di concentrazione giornaliera continua a essere superato in diverse stazioni della Città metropolitana di Torino, sebbene il trend generale risulti in diminuzione. Per il biossido d'azoto si conferma come significativo il trend di decrescita delle concentrazioni, ma permangano due stazioni della città di Torino incui non si rispetta ancora il valore limite su base annuale previsto dalla normativa". "I dati certificano l'efficacia delle misure di risanamento adottate, tuttavia occorre fare di più e meglio" ha commentato il consigliere delegato all'ambiente della Città metropolitana di Torino, Gianfranco Guerrini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA