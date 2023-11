Nitto punta sul green per Atp Finals a impatto zero

Essere title partner delle Atp Finals significa non solo "supportare chi affronta grandi sfide, ma anche la sostenibilità ambientale, del torneo e della città che lo ospita". A spiegarlo è Luca Villa, Emea general manager regions & channel di Nitto, l'azienda di 'innovation for customers' che dal 2017 è lo sponsor principale del torneo tennistico dei maestri. E quest'anno Nitto, insieme ad Atp, Fitp e Città di Torino ha deciso di incidere in modo positivo anche dal punto di vista ambientale con il Nitto Atp Finals Torino Green Project anche per aiutare Atp nell'obiettivo di raggiungere zero emissioni di Co2 entro il 2040. Per le Finals di Torino, dunque, Nitto ha messo in campo una serie di azioni, come la donazione di 6mila tovaglioli di carta in materiale compostabile e un contributo di 100mila euro per la sostenibilità e il verde della città. L'azienda donerà, inoltre, il ricavato di iniziative - come la vendita di taccuini brandizzati - per la piantumazione di 40 nuovi alberi e la creazione di tettoie verdi alle fermate dei mezzi pubblici nella zona dell'evento. In programma anche un'asta di beneficenza di biglietti con gadget esclusi realizzati per l'occasione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA