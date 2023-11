New coffee rituals, i giovani designer riscoprono la pausa caffè

Gli studenti del Master dell'Istituto Moda e Design Raffles di Milano, coordinati dal professore Giulio Vinaccia, con la consulenza di Ico - Organizzazione Internazionale del Caffè e con il sostegno del gruppo Lavazza, presentano negli spazi di Nuvola, headquarter del gruppo, la mostra dal titolo "New coffee rituals", attraverso la quale gli studenti ci offrono una nuova chiave di lettura della pausa caffè, e ci raccontano come i riti e i rituali del caffè, che provengono da tutto il mondo possano essere raccontati attraverso nuovi sguardi, tra i quali quello del Design. Gli studenti, interfacciandosi con coloro i quali "conoscono il caffè", dai professionisti del settore agli chef dei ristoranti, hanno indagato su come il caffè venga preparato e servito in tutto il mondo, per capire come una qualunque e semplice tazzina di caffè sia diventata un rito importante. Il design traduce questo racconto attraverso i dettagli di una tazzina, un tavolo, uno spazio garantendo che ogni singolo dettaglio faccia la sua parte nell'evocare un'esperienza memorabile.

In mostra progetti di caffè per nottambuli, confezioni speciali per prendere finalmente un buon caffè in aereo, profumi di caffè che servono a caratterizzare l'abbigliamento con le nostre miscele favorite, blend speciali per sportivi e atleti, una sneaker realizzata completamente con fondi di caffè e resine vegetali. La mostra "New coffee rituals" inaugura alla presenza degli studenti e designer mercoledì 15 novembre alle 17 e sarà possibile visitarla fino al 27 novembre, negli spazi di Nuvola Lavazza, in via Bologna 32, a Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA